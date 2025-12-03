Addobbi natalizi, prodotti artigianali, specialità enogastronomiche, tra decine di bancarelle illuminate. Ma anche tanta beneficenza. È il mercatino di Natale inaugurato ieri tra Piazza Duomo e via Carlo Maria Martini: 78 le casette attorno alla cattedrale aperte fino al 6 gennaio, con la vendita di prodotti di eccellenza da tutte le regioni d’Italia, e stranieri, da Spagna, Germania e Francia. Ma tra caviale e tartufo non solo doni, anche carità. "Perché c’è più che mai bisogno di dare una mano a chi è più in difficoltà", ha detto il sindaco Giuseppe Sala, al taglio del nastro. Accanto a lui, tra gli altri, Giacomo Errico, presidente Apeca (Associazione ambulanti Confcommercio Milano), che da 7 anni segue l’iniziativa, ricordando "Milano con il cuore in mano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco le casette di Natale: shopping e solidarietà