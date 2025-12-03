Ecco la nuova sede smart e sostenibile dell’Enac Tutti i dettagli

I cieli italiani sono sempre più affollati, e ora l’ente che ne disciplina le regole ha una nuova casa. L’inaugurazione del Palazzo dell’Aviazione civile a Roma ha riunito istituzioni, amministrazioni e operatori del settore in un momento particolarmente favorevole per il trasporto aereo italiano. La nuova sede dell’Enac arriva infatti in una fase di espansione del mercato, di consolidamento delle funzioni dell’autorità e di crescente integrazione tra infrastrutture, tecnologia e governance. L’appuntamento ha offerto una lettura d’insieme di questi elementi, mostrando come la ristrutturazione del palazzo si inserisca in una strategia più ampia di modernizzazione del comparto. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco la nuova sede smart e sostenibile dell’Enac. Tutti i dettagli

Contenuti che potrebbero interessarti

? APERTURA NUOVA SEDE MUSEO CIVICO "LUIGI CHIAVETTA" Domenica 7 dicembre 2025 ore 18.00 Corso Umberto I n. 31 (ex Lanificio) Città Sant'Angelo (PE) - facebook.com Vai su Facebook

L’ @AIColtivatori inaugura la nuova sede della Direzione Generale di Roma il prossimo giovedì 4 dicembre Vai su X

Ecco la nuova sede smart e sostenibile dell’Enac. Tutti i dettagli - I cieli italiani sono sempre più affollati, e ora l’ente che ne disciplina le regole ha una nuova casa. Secondo formiche.net

Inaugurata la nuova sede Enac: il palazzo anni ’50 diventa un modello green - Un intervento all’avanguardia che si integra pienamente con il valore architettonico dell’edificio. Secondo ilfaroonline.it

SAP Italia inaugura la nuova sede di Milano: sostenibile, collaborativa, e innovativa - La società ha annunciato che ha trasferito la propria sede da Vimercate nel cuore di Milano scegliendo come nuovo quartier generale Palazzo Lybra SAP Italia annuncia di aver trasferito la propria sede ... datamanager.it scrive

Centro di ricerca e 1.200 postazioni, nuova sede Deloitte a Bari - 200 postazioni di lavoro, sale smart, spazi meeting e un auditorium, coniugando innovazione, sostenibilità ambientale e benessere ... Segnala ansa.it

A Torino il workshop europeo del turismo smart - Raccogliere contributi e proposte per la nuova Strategia europea del turismo sostenibile, attualmente in fase di definizione: è l'obiettivo del workshop europeo dedicato al turismo smart, promossa e c ... Come scrive ansa.it

Dersut Caffè, la nuova sede in via San Giuseppe è uno stabilimento sostenibile da oltre 20 milioni di euro - Oltre venti milioni di euro d'investimento per la nuova sede che Dersut Caffè ha voluto in via San Giuseppe. Come scrive ilgazzettino.it