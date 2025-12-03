Ecco la corrente musulmana del Pd

Flottiglieri e islamici: nel Pd nasce la corrente pro Pal. I democratici si piegano alla spinta dei movimenti di piazza. Il capocorrente è Arturo Scotto, parlamentare alla testa Flottiglia, missione al centro dello scontro diplomatico con Israele per la spedizione verso Gaza. Però nelle liste e amministrazioni targate dem trovano sempre più spazio eletti e assessori con posizioni Pro pal e vicini all’islam militante e politico. A Torino il Pd ha eletto nelle sue liste e scelto come presidente della commissione Intolleranza Abdullahi Ahmed. Il consigliere musulmano era presente alla manifestazione del 30 novembre contro l’espulsione di Mohamed Shahin, l’imam della moschea di San Salvari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ecco la corrente musulmana del Pd

