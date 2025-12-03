Ecco cosa ho visto nella Cisgiordania strangolata dal regime di Netanyahu di L Boldrini

La Cisgiordania è letteralmente strangolata. Il regime di terrore e pulizia etnica che il governo Netanyahu sta imponendo ai palestinesi non lascia scampo a nessuno. Lo abbiamo potuto constatare con i nostri occhi durante la missione in Cisgiordania fatta insieme alle colleghe e ai colleghi del Pd Ouidad Bakkali, Mauro Berruto, Sara Ferrari, Valentina Ghio e Andrea Orlando. Dal 23 al 28 novembre scorsi abbiamo visitato diverse città e incontrato molti esponenti del mondo politico, palestinese e israeliano, del mondo dell’università, ong, attiviste e attivisti, sindaci, autorità sportive e religiose e semplici cittadini. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ecco cosa ho visto nella Cisgiordania strangolata dal regime di Netanyahu (di L. Boldrini)

