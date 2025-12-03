Eccellenze cesenati | il Marie Curie domina le classifiche per occupazione lavorativa e rendimento universitario

L'istituto tecnico e tecnologico Marie Curie di Savignano sul Rubicone è il migliore in Provincia per l'occupazione lavorativa dopo il diploma, idem per quanto riguarda l'indirizzo scientifico dello stesso istituto, che si piazza al top per rendimento universitario. Questa la fotografia tracciata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

