Eccellenze cesenati | il Marie Curie domina le classifiche per occupazione lavorativa e rendimento universitario
L'istituto tecnico e tecnologico Marie Curie di Savignano sul Rubicone è il migliore in Provincia per l'occupazione lavorativa dopo il diploma, idem per quanto riguarda l'indirizzo scientifico dello stesso istituto, che si piazza al top per rendimento universitario. Questa la fotografia tracciata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
