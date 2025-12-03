Eccellenze campane innovazione del software | Kiranet nella top ten italiana

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Eccellenze campane, innovazione del software: Kiranet nella top ten italiana

Leggi anche questi approfondimenti

“DAGLI OCCHI … AL CUORE” – DUE ECCELLENZE CAMPANE, ACP E AIRO, LANCIANO UNA MISSIONE UMANITARIA IN COSTA D’AVORIO. Vita Web Tv #Napoli #Attualità #evento #beneficienza #volontariato #sociale - facebook.com Vai su Facebook

Eccellenze italiane dell’innovazione software, c'è anche l'azienda campana Kiranet - C’è anche un pezzo importante di Campania tra le eccellenze italiane dell’innovazione software. Si legge su ilmattino.it

Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione - Per valorizzare eccellenza e innovazione", in programma il 17 maggio 2018, a Napoli, presso Sala Consiglio - regione.campania.it scrive

Innovazione digitale: le eccellenze italiane nella classifica Leader dell’Innovazione 2025 - La classifica dei Leader dell’Innovazione 2025, realizzata da Statista (fornitore leader di dati di mercato e di consumo), ha premiato 130 aziende italiane che si distinguono per capacità innovative e ... Riporta milanofinanza.it

Algòmera firma un’altra pagina di storia confermandosi leader nell’innovazione software - Algòmera firma un’altra pagina della sua storia di eccellenza aggiudicandosi, per il terzo anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento “Eccellenza dell’anno Innovazione & Leadership – ... Come scrive bari.repubblica.it

Lollobrigida, 76 milioni a Fondo Eccellenze per innovazione - 76 milioni di euro per valorizzare chi, ogni giorno, lavora per mantenere alta la bandiera del Made in Italy". Riporta ansa.it