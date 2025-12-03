Eccellenza La Fermana si gode la vetta Scanagatta | Ma niente più cali
Fermana prima in classifica, tre punti di vantaggio sulla più diretta concorrente e una tribuna ovest più piena rispetto ad altre volte. Note importanti e confortanti in casa gialloblù che continua con numeri super in attacco mentre in difesa qualcosa da sistemare c’è considerando il rientro solo domenica di Rodriguez ma anche in relazione al lungo infortunio di Ruano. Un punto cardine però del reparto è Edoardo Scanagatta, ora stabilmente utilizzato a destra (con anche qualche assist servito) ma anche con la variante da centrale all’occorrenza. Un paio di passaggi negativi con i rossi rimediati in Coppa Italia a Montegranaro e nella sconfitta di Trodica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Tabellino e cronaca di FERMANA MONTEFANO #eccellenza #montefano #viola - facebook.com Vai su Facebook
Eccellenza. La Fermana si gode la vetta. Scanagatta: "Ma niente più cali» - Il difensore e il rosso di domenica: "Va bene anche la vittoria ’sporca’. Si legge su msn.com
Fermana in vetta tra rimonta leggendaria e fibrillazioni: tensione ds-mister, squalifiche verso Montefano - Gentilini e Filipponi traditi dal nervosismo a fine partita. youtvrs.it scrive
La Fermana si gode bomber Fofi e il miglior attacco - Per la Fermana è una settimana importante che porta ad una gara chiave almeno in questa prima parte di stagione. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Eccellenza. La Fermana guarda in alto. Ma c’è l’ostacolo Tolentino - Si gioca alle ore 15 al Della Vittoria di Tolentino, una sfida che torna a distanza di anni ma ... Segnala msn.com
Eccellenza, il Budoni alla ricerca della vetta in solitaria - La sconfitta contro il Tempio non ha intaccato granché la classifica e, per quanto per differenza reti resti sotto il Monastir, il Budoni può ancora godere della vetta in classifica. Secondo unionesarda.it
Eccellenza, il Tempio vince a Carbonia e torna in vetta - La quinta giornta di Eccellenza non manca di sorprese: Il Tempio ha vinto ... Lo riporta unionesarda.it