Fermana prima in classifica, tre punti di vantaggio sulla più diretta concorrente e una tribuna ovest più piena rispetto ad altre volte. Note importanti e confortanti in casa gialloblù che continua con numeri super in attacco mentre in difesa qualcosa da sistemare c’è considerando il rientro solo domenica di Rodriguez ma anche in relazione al lungo infortunio di Ruano. Un punto cardine però del reparto è Edoardo Scanagatta, ora stabilmente utilizzato a destra (con anche qualche assist servito) ma anche con la variante da centrale all’occorrenza. Un paio di passaggi negativi con i rossi rimediati in Coppa Italia a Montegranaro e nella sconfitta di Trodica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza. La Fermana si gode la vetta. Scanagatta: "Ma niente più cali»