EA FC 26 Team Joga Bonito Lista Carte Speciali Della Nuova Squadra

Il Team Joga Bonito per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali della nuova promo della stagione sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di venerdi 5 dicembre. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! L’evento in questione è inedito per la modalità Ultimate Team. Al momento non sappiamo se le carte che saranno rilasciate durante la promo saranno dinamiche o meno. Possiamo solo riportare che la software house canadese rilascerà anche tre nuove carte eroe inedite. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Team Joga Bonito Lista Carte Speciali Della Nuova Squadra

