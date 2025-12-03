È una ragazza americana compatibile al 90% Se sono qui è grazie a lei Invito tutti a donare | il racconto di Polonara

“Per una complicanza ho rischiato la vita. Mi avevano dato per spacciato, poi è andato tutto bene. È stato quasi un miracolo”. Achille Polonara torna a parlare. Lo fa dopo il trapianto di midollo, il coma, il risveglio e ora la lunga riabilitazione. Il cestista italiano ha partecipato da spettatore alla gara d’esordio dell’ Italbasket nelle qualificazioni ai Mondiali, la partita persa dagli azzurri contro l’Islanda, in una serata in cui pubblico e colleghi gli hanno dedicato un lungo omaggio nel pre gara. Adesso – intervenuto da remoto durante la conferenza stampa in Regione Emilia-Romagna su un nuovo progetto per facilitare le donazioni di midollo osseo, promossa dall’assessorato regionale alla Sanità e da Admo – Polonara ha voluto ringraziare la sua donatrice: “È una ragazza americana, compatibile al 90%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È una ragazza americana, compatibile al 90%. Se sono qui è grazie a lei. Invito tutti a donare”: il racconto di Polonara

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il giocatore di basket colpito dalla leucemia mieloide acuta: “Ringrazio la mia donatrice, una ragazza americana compatibile al 90%”. In Emilia Romagna dall’inizio dell’anno 70 trapianti, sei in più dell’intero 2024 - facebook.com Vai su Facebook

Achille Polonara: «Faccio il trapianto di midollo osseo, trovata una ragazza americana compatibile. Volevo farla finita, mia figlia chiede perché ho perso i capelli e invento ... - Achille Polonara con l'inviato delle Iene Nicolò De Devitiis (foto da Instagram) e a destra il giocatore in campo con la Virtus Achille Polonara, nei giorni scorsi è tornato a Bologna dopo il tempo ... Segnala corrieredibologna.corriere.it

Il trapianto per Achille Polonara, la donatrice è una ragazza americana compatibile al 90% - Bologna, 15 settembre 2025 – Achille Polonara è tornato a Bologna dove verrà sottoposto al trapianto di midollo osseo come terapia contro la leucemia mieloide acuta che gli è stata diagnosticata a ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it