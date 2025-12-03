Un ponte tra l’Italia e l’America che si affaccia sul mondo: BravItalia ha portato a New York musica e tradizione italiana. E la location era di quelle eccellenti, la prestigiosa Carnegie Hall nella 7th Avenue. Un concerto organizzato dal maestro Maurizio Mastrini – e sostenuto dal Ministero degli Esteri – che ha coinvolto i presenti e (ri)aperto un canale che attraversa l’Oceano e unisce generazioni. Tempi scanditi al secondo, la Weill Recital Hall e suoni italici nell’aria: la serata del 17 novembre è stata un tripudio di emozioni. A dare inizio e fine alla serata è stato proprio Mastrini, che ha animato gli spettatori con la sua eccentricità e le note dello Steinway & Sons. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È un anello di congiunzione tra tradizione italiana e mercato musicale americano”: BravItalia conquista New York e gli USA