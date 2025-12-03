E tu cosa ci vedi? | un' occasione per ricordarci di qualcosa che conta davvero

Le settimane che precedono le feste natalizie sono fatte di tradizioni che ci riportano indietro nel tempo e che ci fanno riscoprire oggetti e usanze che portano con sé il calore e l'atmosfera di quello che è, per molti, il periodo più bello dell'anno.A proposito di oggetti che caratterizzano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Li vedi su ogni traliccio, ma sai davvero cosa sono questi strani dischi? Ecco a cosa servono https://geopop.it/jvk2e - facebook.com Vai su Facebook

Bea ciao,cosa vedi? Riesci a vedere anche la mia gioia? E adesso immersione nella lettura. Un solo neo:non ha la tua firma magari con dedica personalizzata. Ma non dispero,forse farai un tour nelle librerie e perché no a Bologna? Tvb. #beatriceluzzi Vai su X

Michele Bravi parla di fragilità: "Gli artisti oggi sono giovani e molto esposti" - Il concept dell'artista di Città di Castello si intitola "Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi" ed è liberamente ispirato agli scritti di Oliver Sacks; la dedica è al suo fidanzato. Lo riporta tg24.sky.it

"Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi", Michele Bravi torna con un concept album - “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” , il quarto e nuovo disco di Michele Bravi, è il risultato di un percorso personale e artistico di riflessione e ricerca creativa. Lo riporta 105.net

Michele Bravi, ecco 'tu cosa vedi quando chiudi gli occhi tour' - Dopo il successo delle due anteprime a Roma e Milano, Michele Bravi torna ad esibirsi dal vivo con 'tu cosa vedi quando chiudi gli occhi tour' per condividere con il suo pubblico l'esperienza diretta ... Segnala ansa.it

Michele Bravi: «Ho scritto il mio album più libero. I talent? Bisogna stare attenti a non distruggere i ragazzi» - Lo ha scoperto per caso e lo ha preso per un segno del destino, perché era esattamente il nucleo del ... Scrive vanityfair.it

E tu, cosa ci vedi? - Su almeno 1100 scrivanie italiane, e non solo, si accomoda da anni un oggetto che occupa 15 centimetri di lunghezza, ha caselle capienti per scrivere qualche appunto da ricordare, scadenze, righe che ... lanazione.it scrive

Michele Bravi racconta il nuovo album, ispirato dal neurologo Oliver Sacks - “Lui indaga su quelli che sono i disturbi della percezione della realtà, che cosa vuol dire percepire il reale in maniera diversa da quella che tradizionalmente conosciamo. Si legge su iodonna.it