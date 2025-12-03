È tornato a casa Matteo Bettanti il cestista 21enne gravemente ferito dopo lo schianto in Ferrari a Pavia
Matteo Bettanti era rimasto vittima di un incidente la sera del 9 novembre. A bordo di una Ferrari, era andato a sbattere contro il muro di un negozio di fiori a Pavia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Finalmente l’albero è pronto! È tornato a riempire la casa con la stessa magia e la stessa emozione di ogni anno… Una luce che scalda, un’atmosfera che avvolge, un piccolo angolo di meraviglia che sa sempre di casa. #casa #natale #addobbi - facebook.com Vai su Facebook