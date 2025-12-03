Questo weekend, ad Abu Dhabi, andrà in scena il Gran Premio degli Emirati Arabi Uniti, ultimo appuntamento della stagione 2025 di Formula 1. Un appuntamento che deciderà chi tra i due piloti della McLaren, Lando Norris (408 punti) e Oscar Piastri (392), e il campione in carica della Red Bull, Max Verstappen (396), riuscirà ad aggiudicarsi il titolo iridato nella classifica piloti. Intanto, continuano a far parlare di sé le vicende dello scorso Gp in Qatar. Nel dettaglio la sbilenca uscita del dirigente Red Bull, Helmut Marko, il quale ha accusato Kimi Antonelli di essere uscito volutamente fuoripista per favorire Norris, salvo poi fare pubblicamente marcia indietro con una nota di scuse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

È stato Verstappen a imporre alla Red Bull di scusarsi con Kimi Antonelli (Turrini)