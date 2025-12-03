È sparito Nadia Toffa straziante annuncio! L’appello della madre in lacrime

L’affetto di una città e il ricordo di una figura luminosa come Nadia Toffa sono stati turbati da un evento inaspettato e doloroso: la scomparsa del Grosso d’Oro, il massimo riconoscimento civico di Brescia, che era stato conferito alla conduttrice de Le Iene dopo la sua prematura scomparsa. Il premio, un simbolo di coraggio e impegno sociale riconosciuto dall’amministrazione comunale della città, è misteriosamente sparito dall’abitazione di famiglia. Questo furto, o smarrimento, ha portato la madre di Nadia, Margherita, a lanciare un accorato appello pubblico per la sua restituzione. La notizia, riportata dall’edizione del 3 dicembre del Bresciaoggi, ha rapidamente fatto il giro degli ambienti cittadini, toccando la sensibilità di chi aveva amato e stimato Nadia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

