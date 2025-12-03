È Simone Banchieri il nuovo allenatore del Pontedera
PONTEDERA – Pontedera, già scelto il nuovo allenatore. La conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Simone Banchieri. Classe 1974, ha alle spalle una lunga esperienza in serie C. Tra le altre, ha guidato il Novara dal 2019 al 2021, raggiungendo il piazzamento playoff, successivamente Pro Sesto, Vis Pesaro e nella passata stagione Acr Messina. Mister Banchieri sarà coadiuvato dal vice Moulay Hicham Miftah e dal collaboratore tecnico Simone Pietro Fossa, oltre ai confermati Lorenzo Monticelli, Michele Ribechini e Roberto Saglimbeni. Il Pontedera rivolge ai mister e allo staff un caloroso benvenuto, augurando loro buon lavoro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Argomenti simili trattati di recente
#stagione lunedi 8 dicembre ore 21,15 Spaccio Culturale Officine Tok Via Cesare Battisti 22 - Monzone (MS) CANTO DI NATALE di C.Dickens Regia e adattamento di Simone Ignagni Con la compagnia dei Perdenti Trama: la novella o racconto di fant - facebook.com Vai su Facebook
Sorrento, spunta un nome a sorpresa per la panchina: Banchieri balza in pole - Alla fine il Sorrento avrebbe scelto Simone Banchieri come nuovo allenatore al posto di Mirko Conte che dopo l’ultimo turno, e un periodo con zero successi nelle ... m.tuttomercatoweb.com scrive
Calcio serie C, esonerato l'allenatore del Messina Simone Banchieri - Nella tarda serata di ieri esonerato l'allenatore Simone Banchieri. Da rainews.it