È Simone Banchieri il nuovo allenatore del Pontedera

PONTEDERA – Pontedera, già scelto il nuovo allenatore.  La conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Simone Banchieri. Classe 1974, ha alle spalle una lunga esperienza in serie C. Tra le altre, ha guidato il Novara dal 2019 al 2021, raggiungendo il piazzamento playoff, successivamente Pro Sesto, Vis Pesaro e nella passata stagione Acr Messina. Mister Banchieri sarà coadiuvato dal vice Moulay Hicham Miftah e dal collaboratore tecnico Simone Pietro Fossa, oltre ai confermati Lorenzo Monticelli, Michele Ribechini e Roberto Saglimbeni. Il Pontedera rivolge ai mister e allo staff un caloroso benvenuto, augurando loro buon lavoro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

