E’ qui la festa! Capodanni in Romagna per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

La Romagna si prepara a festeggiare l'arrivo del nuovo con un programma di festeggiamenti diffuso lungo tutta la costa e i borghi, tra piazze che si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, dj set, concerti e spettacoli capaci di richiamare migliaia di persone. Al centro della scena torna Rimini, che conferma il suo titolo di Capodanno più lungo del mondo, con un cartellone che si estende per 50 ore e coinvolge dieci spazi tra centro storico e mare. Si parte con l'anteprima di Capodanno che vede piazza Malatesta animarsi con i concerti di Edoardo Bennato il 29 dicembre e Francesca Michielin il 30 dicembre.

