È ora che le persone con disabilità possano divertirsi come chiunque

Wired.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità facciamo il punto sulla proposta Live for all per l'accessibilità ai concerti e che cosa è cambiato (in positivo) per chi vuole assistere, ad esempio, a una partita di calcio a San Siro. 🔗 Leggi su Wired.it

