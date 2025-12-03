È ora che le persone con disabilità possano divertirsi come chiunque
Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità facciamo il punto sulla proposta Live for all per l'accessibilità ai concerti e che cosa è cambiato (in positivo) per chi vuole assistere, ad esempio, a una partita di calcio a San Siro. 🔗 Leggi su Wired.it
