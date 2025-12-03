È nato Musica italiana in festa il cantante papà per la prima volta | annuncio a sorpresa

È sempre stato considerato uno degli artisti più riservati della scena musicale italiana, un cantautore capace di riempire stadi senza mai davvero svelare troppo di sé. Proprio per questo, la notizia che in queste ore ha travolto il pubblico ha assunto un sapore particolarmente emozionante: è diventato papà per la prima volta. Una rivelazione che arriva in modo inatteso, con la delicatezza di un gesto intimo condiviso solo quando lui stesso ha sentito che fosse il momento giusto. L’annuncio, infatti, è arrivato attraverso una fotografia tenerissima: Riccardo Zanotti stringe tra le braccia un neonato, il suo bambino, guardandolo con un’espressione che tradisce un amore nuovo, disarmante, quasi stupito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it