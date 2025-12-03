È morto il marito della ballerina di Amici di Maria De Filippi Susy Fuccillo | Salvatore Raciti è stato stroncato da un malore improvviso
Tragedia per Susy Fuccillo, la ballerina che ha partecipato alla settimana edizione di “Amici di Maria De Filippi” nell’edizione vinta da Marco Carta. Il marito Salvatore Raciti è stato stroncato da un malore improvvisamente ed è morto, a soli 41 anni, tra il primo e il 2 dicembre. Come riporta La Sicilia, Raciti si trovava nel giardino della sua abitazione, impegnato con alcuni amici nell’allestimento di decorazioni natalizie, quando è stato colto da un malore improvviso. I presenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e contattato il 112. Constatato che l’ambulanza avrebbe tardato, un amico ha deciso di trasportarlo personalmente al più vicino ospedale conosciuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
