Le ricerche dell’aereo scomparso 11 anni fa ricominceranno a breve. È stato il Ministero dei Trasporti della Malesia a confermare il riavvio delle ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines scomparso l’8 marzo 2014 con 239 persone a bordo, tra cui 12 membri dell’equipaggio. Il boeing partito da Kuala Lampur e diretto a Pechino per un classico volo di routine scomparve misteriosamente nel nulla dopo essere sparito improvvisamente dai radar. Dopo circa tre quarti d’ora dal decollo, tra l’una e 19 e l’una e venti della notte tra il 7 e l’8 marzo del 2014, il volo MH370 raggiunse la sua normale quota di crociera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “E’ inconcepibile oggi non sapere cosa sia successo a quell’aereo”: riprendono le ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines, individuata una nuova zona mirata