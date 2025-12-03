Padova, 3 dicembre 2025 – Una mattina speciale oggi alla scuola padovana. Il suono della campanella appariva persino più gradevole, tutto questo per la notizia giunta dalla classifica 2025 di Eduscopio, la piattaforma digitale della Fondazione Agnelli. Nella stessa è emerso come la migliore scuola d'Italia è il liceo ‘Giovanni Battista Ferrari’ di Este, in provincia di Padova. Si tratta di uno scientifico delle scienze applicate, con l' informatica al posto del latino, che quest'anno taglia il traguardo dei 94.45100esimi. Soddisfazione collettiva tra docenti, personale scolastico e anche alunni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E' in Veneto la miglior scuola d'Italia: laboratori, curiosità, passione. "Innoviamo senza mai perdere il legame con le nostre radici"