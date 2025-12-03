e il vecchio alleggerisce il traffico caotico

Il Ponte Vecchio riapre quasi completamente al transito degli automobilisti. Cantieri, lavori in corso, shopping natalizio, turisti, villeggianti da e per il lago e le montagne di Valsassina e Valtellina: a Lecco non ci si muove più. Sui social spopola un post secondo cui Lecco è come la Russia, dove si può guidare per 149 ore consecutive senza mai uscirne, in Russia perché è immensa, a Lecco perché paralizzata dal traffico. Per cercare di attenuare i disagi viabilistici, dal Comune hanno deciso di ampliare gli orari di apertura del Ponte Vecchio al passaggio veicolare, aggiungendo così un’ulteriore via di accesso alla città al mattino e di uscita al pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

