Iva show. La libreria All’Arco per un pomeriggio è diventata "la cucina dei ricordi" dell’aquila di Ligonchio. Ieri, l’occasione è stata la presentazione del suo nuovo libro "Quel profumo di brodo caldo" (Mondadori). "Il brodo che preparava mia mamma Elsa era inarrivabile - ha detto Zanicchi, incalzata dalle domande del giornalista e nostro collaboratore Luciano Manzotti - Solo una volta a Bergamo neho assaggiato uno, preparato da un gruppo di suore, che aveva il profumo simile". Pubblico entusiasta e divertito. Scattano gli applausi. D’altronde Iva, quando c’è di mezzo lei, oltre 60 anni di carriera, anzone rimaste, conquista tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È il solito Iva-show, tra risate e barzellette