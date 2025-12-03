E’ il re del pollaio canta tutti i giorni alle 3.30 di notte e disturba il sonno nostro e dei nostri clienti La misura è colma | gestori di un B&b denunciano il gallo molesto
Un orologio biologico impeccabile, ma fuori sincrono con quello dell’umanità. È la storia di un gallo a Maniago di Mezzo (Pordenone) che, da anni, è convinto che l’alba inizi tra le 3:30 e le 4:00 del mattino. Un’abitudine che ha esasperato i vicini di casa, gestori di un Bed & Breakfast, spingendoli a denunciare il gallo in Procura. La risposta, però, è stata netta: non disturba la quiete pubblica. La coppia di residenti, che vive accanto al “re del pollaio “, ha affrontato un problema che si rifletteva direttamente sul loro business. Le recensioni online del B&B dipingono un quadro quasi cinematografico: ospitalità impeccabile, camere accoglienti, ma un “servizio sveglia naturale” non richiesto, decisamente poco gradito dai turisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
