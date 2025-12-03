È arrivato il momento di smetterla con Babbo Natale?

Il personaggio attuale di Babbo Natale è un gigantesco miscuglio: si parte da un santo turco del IV secolo patrono di bambini, avvocati, commercianti e prostitute, poi la sua figura attraversa l’Europa tra calze piene di paglia e trappole fatte con i chiodi della crocifissione e si confonde e. 🔗 Leggi su Today.it