È ancora ferma la ristrutturazione della casa nel bosco di Palmoli | Nessuna pratica depositata Il possibile ostacolo al ricorso dei Trevallion-Birmingham
Tra i coniugi Trevallion-Birmingham e i loro tre figli, affidati da due settimane a una casa famiglia in Abruzzo, c’è di mezzo la loro dimora nei boschi di Palmoli. Quella che è stato definito un «tugurio fatiscente» in pessime condizioni igienico-sanitarie nell’ordinanza con cui il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha tolto la potestà genitoriale alla coppia anglo-australiana. Nonostante Nathan Trevallion abbia accettato l’offerta gratuita di un’abitazione da un ristoratore del luogo, è probabile che per i giudici sia necessario vedere passi concreti prima di restituire i minori tra le braccia dei genitori. 🔗 Leggi su Open.online
