Dybala ora o mai più | Gasp lo aspetta a Cagliari mentre il futuro si fa sempre più un rebus

Alle prese con febbre e continui acciacchi, l’argentino deve ritrovare forma e leadership: tra rinnovo fermo e sirene del Boca, cresce l’incertezza sul domani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dybala, ora o mai più: Gasp lo aspetta a Cagliari mentre il futuro si fa sempre più un rebus

Approfondisci con queste news

#RomaNapoli contropiede bruciante che ha costretto Cristante ad inseguire invano Neres che ha siglato il gol-partita. Nella ripresa Gasp si è giocato la carta Baldanzi per un evanescente Ferguson e poi Dybala per Soulé ma l'unica occasione è arrivata solo n Vai su X

SORPRESA UFFICIALE ROMA La scelta su Dybala: Gasp show! - facebook.com Vai su Facebook

Roma, l’attacco non è pericoloso e segna poco: Ferguson e Dovbyk sono ancora a secco, Gasp aspetta Dybala e gli assist di Bailey - Così: «Probabilmente dovrò anche uscire dalla mia zona di comfort, quella in cui ero abituato a fare un certo tipo di calcio ... Segnala ilmessaggero.it

Perla di Dybala. Gasp stravolge la Roma e torna in testa alla A - La Roma passa sul campo del Sassuolo, ottenendo il quarto 1- Segnala ilgiornale.it

Dybala e non solo: tutti i calciatori di Roma e Lazio in dubbio per il derby - Il numero 21 romanista infatti è stato sostituito all’intervallo nello stupore generale. Si legge su romatoday.it

Dybala e Soulé, niente Argentina: al lavoro con Gasp. Roma, giovedì c’è un’amichevole: leggi i dettagli - E c’è chi resta, con un pizzico di delusione nel vedere la propria nazionale soltanto dalla tv eppure con la certezza che altre due settimane di corso intensivo gasperiniano non potranno ... corrieredellosport.it scrive

Dybala, risentimento muscolare. Gasperini: "Non sembra grave" - Toro per un risentimento muscolare, patito calciando una punizione a fine primo tempo. Riporta sport.sky.it

Dybala con Soulé? Gasp: "Quelli bravi possono coesistere sempre. Obiettivo essere credibili" - Intervistato da Sky Sport, mister Gian Piero Gasperini è stato interpellato anche sulla possibile convivenza in campo tra Dybala e Soulé. Secondo tuttomercatoweb.com