Dybala Mertens e la canzone virale di Emma | Il trio che sta dominando TikTok in Italia
Tra clip nostalgiche e montaggi millimetrici, un audio si impone su TikTok: scopri perché sta conquistando i tifosi e come i creator lo usano al meglio. – SerieAnews Su TikTok Italia circola un trend che sta catturando l’attenzione di molti: un mix perfetto tra azione sportiva e nostalgia. Le clip, caratterizzate da un montaggio curato, un ritmo incalzante e un tono malinconico che tuttavia non sfocia mai nella tristezza, trasformano il in una vera e propria macchina del tempo. Le azioni memorabili del passato rivivono sotto una nuova luce, catturando l’attenzione del pubblico che non esita a guardare, salvare e condividere questi contenuti. 🔗 Leggi su Serieanews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Dybala torna alla Juve, Mertens al Napoli e la canzone virale di Emma: cosa sta mandando in tilt Tik Tok in Italia - facebook.com Vai su Facebook
#Dybala torna alla #Juve, #Mertens al #Napoli e la canzone virale di Emma: cosa sta mandando in tilt Tik Tok in Italia Vai su X
Dybala torna alla Juve, Mertens al Napoli e la canzone virale di Emma: cosa sta mandando in tilt Tik Tok in Italia - Non solo per i cori da stadio, che sono molto frequentemente ispirati da canzoni che vengono riadattate per diventare veri e propri tormentoni sugli spalti o ... Secondo msn.com
"Dybala torna alla Juve, Mertens al Napoli", la canzone di Emma virale su TikTok - Da sempre musica e calcio vanno spesso a braccetto tra canzoni famose rielaborate dai tifosi da stadio con i cori, agli inni delle varie squadre: famosissimo, ad esempio, "You'll never walk alone" can ... Lo riporta msn.com
Dybala da record: uno spot diventa virale e supera i 20 milioni, di cosa si tratta - In attesa di tornare in campo per giocare con la sua Roma, Paulo Dybala è diventato virale grazie ad una pubblicità. Si legge su corrieredellosport.it