il primo special natalizio di “dancing with the stars”: balli dal vivo e clip ricordo. Il celebre programma di ballo “Dancing with the Stars” ha presentato il suo primo speciale dedicato alle festività natalizie, offrendo ai fan uno spettacolo ricco di coreografie originali eseguite in diretta. L’evento ha alternato performance dal vivo e repliche di alcuni dei momenti più significativi delle passate celebrazioni natalizie del show. Nel pubblico, alcuni membri dello cast della stagione 34 sono stati avvistati mentre sostenevano i propri ex professionisti, tra cui attrici e star emergenti come Elaine Hendrix e Whitney Leavitt. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Dwts special Natale Emma Slater merita un concorrente forte nella stagione 35