Una questione di parità. Così un marito si è sfogato su Reddit in merito a dei nomignoli usati dalla moglie durante l’amplesso sessuale. Entrambi i coniugi sebbene tra loro non abbiano tabù però separatamente vivono alcuni complessi fisici. Nelle ultime settimane però è accaduto che la moglie, spinta dalla foga, abbia chiamato il partner con dei soprannomi che non sono stati graditi anche perché riferiti ad alcune parti del corpo. Il risultato? L’uomo ha ripetuto gli stessi soprannomi che la moglie ha usato durante il sesso, sperando che lei capisse come lo facevano sentire. Invece, lei lo ha accusato di essere offensivo, insistendo sul fatto che le regole erano diverse perché lei è una donna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Durante il sesso ho chiamato mia moglie ‘scimmietta paffutella sexy’ e le ho scosso le maniglie dell’amore. Ha reagito malissimo”: lo sfogo di un marito