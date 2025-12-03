Duncan a Mediaset | Una delle partite più emozionanti per me siamo consapevoli di una cosa

Inter News 24 Il centrocampista del Venezia, Alfred Duncan, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro l’Inter in Coppa Italia. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Venezia, sfida valevole per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia 202526, il centrocampista arancioneroverde Alfred Duncan, ex della partita, ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. Sarà l’unico degli ex nerazzurri presenti nella rosa di Stroppa ad iniziare il match dal primo minuto: con Adorante e Filip Stankovic i quali si accomodano, invece, in panchina. PAROLE – « E’ una delle partite più emozionanti per me, torno a San Siro quasi ogni anno ed è un bel segnale, vuol dire che sto crescendo e sto avendo continuità, sono felice di tornarci anche oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Duncan a Mediaset: «Una delle partite più emozionanti per me, siamo consapevoli di una cosa»

