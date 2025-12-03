Due sguardi una città | inaugurazione bis nel fine settimana per le mostre dedicate a Pico Zangheri e Roberto De Grandis
Le ville storiche della città tornano protagoniste dell’autunno-inverno culturale di Riccione con due mostre uniche e intense che intrecciano identità, memoria e creatività locale. E sarà proprio un fine settimana speciale ad aprire ufficialmente il percorso espositivo che Riccione dedica a due. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
