Due scosse di terremoto nella notte a Messina | l' epicentri tra i comuni di Itala e Rometta

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 23:16 di ieri nel nordest della Sicilia, in provincia di Messina. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 49 chilometri di profondità ed epicentro vicino i comuni di Itala e di Rometta. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Due scosse di terremoto nella notte a Messina: l'epicentri tra i comuni di Itala e Rometta

