Due Carrare il Cineplex rialza il sipario dopo quattro anni di buio
Dal fallimento alla rinascita perché c'è ancora tanta voglia di cinema, tanta fame di cultura visiva. Per il Cineplex di Due Carrare sembrava davvero calato il sipario definitivo. Ora la storia cambia pagina. L’11 dicembre il multisala riaprirà con il nuovo nome “Cineplex Moderno” e con una nuova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
