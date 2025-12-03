Il drone turco Bayraktar Kizilelma ha abbattuto un bersaglio a reazione durante un test nel Mar Nero, realizzando il primo ingaggio aria-aria a lungo raggio mai compiuto da una piattaforma senza pilota e certificandone la capacità operativa. Baykar, principale azienda turca nel settore dei sistemi aerei senza pilota, ha confermato che Kizilelma ha lanciato un missile Gokdogan di produzione nazionale contro un bersaglio reattivo ad alta velocità, rilevato e tracciato tramite il radar Aesa Murad sviluppato da Aselsan. L’ingaggio ha avuto luogo al largo di Sinop, nel settore settentrionale dello spazio aereo turco, e ha segnato la prima volta in cui un velivolo nazionale ha impiegato un’arma aria-aria guidata da un radar nazionale contro un target aereo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Drone da combattimento Kizilelma abbatte un jet sul Mar Nero: è la prima dimostrazione al mondo di capacità aria-aria per un UAV