Droga ludopatia e prostituzione tra i minori | chiesta la convocazione straordinaria del consiglio comunale dopo i dati choc in Commissione

I consiglieri comunali di Messina hanno formalizzato la richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale Straordinario per affrontare in maniera completa e urgente il disagio minorile e i fenomeni ad esso collegati, dalla dispersione scolastica alla ludopatia, dalla prostituzione minorile alle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

IrpiniaTv. . L'emergenza droga, alcool, ludopatia. I giovani dell'Azione Cattolica di Lioni raccolgono il messaggio del Papa sulle dipendenze e annunciano la loro missione tra i coetanei irpini. Servizio di Elisa Forte #itv Vai su Facebook

Prostituzione, droga e disagio minorile: il dibattito in Commissione e le reazioni della politica - Ha lasciato i suoi strascichi il confronto di ieri in Commissione su disagio minorile e dispersione scolastica. Come scrive letteraemme.it

Allarme giovani tra prostituzione, gioco d’azzardo e droga ma in commissione è scontro - Padre Nino Basile della Caritas e l'ex garante dei minori Costantino lasciano l'aula dopo le parole di Trischitta: cos'è successo ... Segnala msn.com

Droga, rapine in villa e prostituzione, smantellata a Bergamo una banda italo-albanese- Foto/Video - Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Bergamo ha portato all’arresto dei vertici di un’organizzazione criminale composta da soggetti italiani e albanesi, attiva in Lombardia e in altre ... Si legge su ecodibergamo.it

Prostituzione, droga e matrimoni combinati: confiscati 420mila euro e una villa di lusso - Follonica (Grosseto), 30 maggio 2025 – Dopo una sentenza di condanna emessa dal tribunale di Grosseto nei confronti di quattro persone coinvolte in varie attività illecite, la guardia di finanza di ... Segnala lanazione.it

Rieti, boschetti della droga: ora emerge la diffusione della prostituzione - Una seconda realtà dietro l’episodio portato alla luce dalla squadra mobile di Rieti, con lo stupro perpetrato da un 22enne marocchino ai danni di una 30enne reatina che, di notte, si era ... Segnala ilmessaggero.it

Droga, prostituzione e ospiti "fantasma" ma pregiudicati. Chiuso l'hotel degli orrori - Droga, impianti fatiscenti, ospiti non comunicati, prostituzione sono stati riscontrati in un hotel di Borgata Finocchio nel corso degli accertamenti effettuati, tra gennaio e aprile, dai poliziotti ... Come scrive romatoday.it