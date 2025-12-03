Droga contanti e una pistola Nei guai un uomo e due donne

Un’operazione ad alta tensione ha scosso le tranquille comunità di Ternate e Malgesso, dove i carabinieri hanno messo a segno un doppio arresto che svela un intreccio di droga, armi e nascondigli studiati nei minimi dettagli. Un colpo alla microcriminalità locale, reso possibile anche dal fiuto infallibile di Perla, il cane antidroga dell’unità cinofila di Orio al Serio, protagonista dell’intervento. Nel corso del blitz, i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Gallarate - affiancati dai colleghi delle Stazioni di Ternate e Mornago - hanno arrestato un uomo di 32 anni e una donna di 51 e denunciato una ventinovenne coinvolta nella stessa rete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Droga, contanti e una pistola. Nei guai un uomo e due donne

