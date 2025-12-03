DRAMMA TOTALE! MEDIASET ALLE PRESE CON I PEGGIORI ASCOLTI DI SEMPRE IN SPAGNA
Non c’è pace per Mediaset. Se in Italia Canale 5 va al risparmio totale, appaltando il palinsesto alle serie turche a basso costo e spremendo oltre ogni limite la Ruota della Fortuna, in Spagna si piange lacrime amare. “Dramma totale per Mediaset: Telecinco chiude il suo peggior novembre di sempre in termini di ascolti dopo la sua giornata più orribile”, così titolo un reportage spagnolo di Huffington Post che è subito diventato virale. “Telecinco saluta il suo peggior novembre della storia con uno share del 7,5%, dovuto alla disastrosa programmazione diurna e al flop totale di ‘Gran Hermano 20’, il cui futuro è appeso a un filo”, si legge nell’articolo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
