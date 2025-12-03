Dramma all' asilo nido | muore un bimbo di un anno

Un bambino di un anno è morto in un asilo nido di Parma, nel quartiere San Leonardo. Secondo le prime informazioni, gli sarebbe stato fatale un arresto cardiocircolatorio. Dopo i primi tentativi di rianimazione, è seguito il trasporto in ospedale. Ma non c'è stato niente da fare. Gli inquirenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Dramma asilo, bimba di 2 anni d'urgenza in ospedale: purtroppo ha pers.. Altro... - facebook.com Vai su Facebook

"ASILO INFANTILE CARD. GIOVANNI COLOMBO - SCUOLA MATERNA" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Bimbo di un anno muore in asilo nido a Parma: arresto cardiaco durante il riposo pomeridiano - Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio, nell'asilo nido "Brucoverde" di Parma. Si legge su msn.com

Arresto cardiocircolatorio, bimbo di un anno muore in un asilo nido di Parma - A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Lo riporta rainews.it

Parma, bimbo di un anno muore in un asilo nido durante il riposo pomeridiano - Dopo i tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato constatato il decesso ... ilgiornale.it scrive

Arresti cardiocircolatorio, bimbo di un anno muore all'asilo - Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio (3 dicembre), in un asilo nido di Parma, nel quartiere San Leonardo. Riporta rainews.it

Non si sveglia dopo il riposino pomeridiano, bimbo di un anno muore all’asilo nido: tragedia a Parma - Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 dicembre, in un asilo nido di Parma, dove è morto un bimbo di circa un anno. Riporta fanpage.it

Parma, bambino di un anno muore all'asilo nido: «Ha avuto un arresto cardiocircolatorio» - È successo all'asilo nido Brucoverde, dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale. corrieredibologna.corriere.it scrive