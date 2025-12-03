Dragon ball fan scopri il primo pesce super saiyan al mondo

La scoperta di nuove specie marine può spesso ispirare interessanti collegamenti con la cultura pop, dimostrando come l’immaginario collettivo e la scienza possano interagire in modo inaspettato. Un esempio recente è rappresentato dal ritrovamento di una specie di pesce che ha attirato l’attenzione sia degli specialisti che degli appassionati di anime: il pesce Vanderhorstia supersaiyan. Questo esemplare, rinvenuto nelle profondità dell’Oceano Pacifico, riproduce caratteristiche che ricordano alcune delle più iconiche trasformazioni del franchise Dragon Ball. La sua scoperta si svolge in un’area poco esplorata, nota come la zona di Twilight, a circa 210 metri di profondità al largo di Ishigaki-jima, Okinawa, confermando come le acque ancora nascondano segreti e misteri. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Dragon ball fan scopri il primo pesce super saiyan al mondo

