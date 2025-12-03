Dragaggi di porti e canali a Cervia 100mila euro dalla Regione per la pulizia dei fondali

Rimozione dei fanghi e dragaggi di porti e canali per permettere una navigazione efficace e sicura. Per il triennio 2025-2027 la Regione stanzia oltre 2 milioni di euro per gli interventi di dragaggio nei canali e nei fiumi dell’Emilia-Romagna. La commissione Territorio e Ambiente presieduta da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

