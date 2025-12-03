Dove vedere Lazio-Milan di Coppa Italia | orario tv e ultime sulle formazioni Chance per Estupinan

Roma 3 dicembre 2025 - La gara di campionato si è conclusa tra le polemiche, che inevitabilmente si stanno trascinando fino a queste ore antecedenti la potenziale rivincita. Il gol di Leao ha fatto festeggiare il Milan in Serie A, ma la Lazio ha pronta la chance per vendicarsi in termini subiti della sconfitta subita. Proprio così, nemmeno cinque giorni dopo il loro match di San Siro, biancocelesti e rossoneri sono pronti per un sequel, per dirla in termini cinematografici, del loro confronto. La gara questa volta si giocherà all'Olimpico, calcio d'inizio programmato per le ore 21 di giovedì 4 dicembre 2025, questa volta in palio non ci sono i tre punti, ma la possibilità del passaggio del turno in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dove vedere Lazio-Milan di Coppa Italia: orario tv e ultime sulle formazioni. Chance per Estupinan

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jashari contro la Lazio? Allegri: "Curioso di vedere a che punto è dal punto di vista fisico" Vai su X

Dove vedere #LazioMilan in Tv e Live streaming: Sky, Mediaset o DAZN? Ecco i canali #milan #SempreMilan #CoppaItalia - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere Lazio-Milan di Coppa Italia: orario tv e ultime sulle formazioni. Chance per Estupinan - Dopo le polemiche in campionato, c'è la rivincita in programma nella Capitale, chi vince passa ai quarti dove affronterà una tra Bologna e Parma; formazioni e orari tv ... Segnala sport.quotidiano.net

Coppa Italia, Lazio-Milan: dove vedere il match in tv e streaming - Ecco dove sarà possibile vedere la partita tra Lazio e Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma giovedì 4 dicembre ... lalaziosiamonoi.it scrive

Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv e streaming? - Come guardare la partita di Coppa Italia tra Lazio e Milan: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. Riporta msn.com

Lazio-Milan Coppa Italia, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Sì perché dopo essersi affrontate a San Siro nello scorso week end di Serie A, le due squadre ... Riporta ilmattino.it

Lazio - Milan, dove vedere la partita in tv ed in streaming - COPPA ITALIA - COPPA ITALIALa Lazio tornerà in campo domani sera alle ore 21 nella gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia contro il Milan. Scrive noibiancocelesti.com

Lazio, la probabile formazione per la gara di Coppa Italia contro il Milan - Le possibili scelte di Maurizio Sarri per l'ottavo di finale di Coppa Italia della sua Lazio contro il Milan di Allegri ... Segnala gianlucadimarzio.com