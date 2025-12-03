Dormitori servizi diurni e unità di strada | a Lucca torna il Piano Freddo

Lucca, 3 dicembre 2025 - Parte da domani (4 dicembre) a Lucca e su tutta la Piana il Piano freddo 20252026, che fino al 29 marzo, offrirà un supporto caldo e sicuro alle persone senza fissa dimora in corrispondenza del periodo stagionale più duro per le condizioni meteo. Realizzato dal Comune in con la Conferenza dei sindaci ASL Piana di Lucca insieme al Tavolo del Terzo settore per l'inclusione della Piana di Lucca con il coordinamento dell'Arciconfraternita della Misericordia di Lucca, il Piano Freddo ha consentito dal 2018 di fornire un aiuto a persone e famiglie in estrema difficoltà. I dormitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dormitori, servizi diurni e unità di strada: a Lucca torna il Piano Freddo

News recenti che potrebbero piacerti

#Palermo. Ingressi immediati nei dormitori, interventi su chiamata e servizio h24 per garantire assistenza e riparo Comune di Palermo Leggi qui la notizia - facebook.com Vai su Facebook

Dormitori, servizi diurni e unità di strada: a Lucca torna il Piano Freddo - Supporto caldo e sicuro alle persone senza fissa dimora in corrispondenza del periodo stagionale più duro per le condizioni meteo. Secondo lanazione.it

Dormitori straordinari, servizi diurni, pasti e l’unità di strada pronta: ecco il Piano freddo - Il freddo da qualche giorno si fa sentire e allora è tempo di far partire il Piano freddo 2025/2026. Si legge su luccaindiretta.it

Al via il “Piano freddo“. Da oggi aperti i dormitori e attivi i servizi speciali - Una sinergia fra i comuni di Lucca e Capannori e le associazioni del territorio. lanazione.it scrive

Centri diurni chiusi, perché i servizi alternativi non partono? - Oltre due settimane dopo la chiusura dei centri, le persone con disabilità hanno delle alternative? Scrive vita.it