di Giuseppe Colicchia Doppietta Thuram col brivido, segna in tuffo in Inter Venezia: poi fa preoccupare tutti per il colpo subito in caduta. Cos’è successo. È un Marcus Thuram scatenato quello che sta illuminando la notte di San Siro. L’attaccante francese ha firmato la sua doppietta personale, trascinando l’Inter sul momentaneo 4-0 nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Venezia. Se il primo gol era stato frutto di potenza balistica, il secondo è un saggio di posizionamento facile facile: Davide Frattesi, schierato titolare a centrocampo, ha pennellato un cross perfetto dalla destra, permettendo al numero 9 di insaccare comodamente con un colpo di testa in tuffo da pochi passi. 🔗 Leggi su Internews24.com

