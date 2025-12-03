Doppietta Thuram col brivido segna in tuffo in Inter Venezia | poi fa preoccupare tutti per il colpo subito!

Internews24.com | 3 dic 2025

di Giuseppe Colicchia Doppietta Thuram col brivido, segna in tuffo in Inter Venezia: poi fa preoccupare tutti per il colpo subito in caduta. Cos’è successo. È un Marcus Thuram scatenato quello che sta illuminando la notte di San Siro. L’attaccante francese ha firmato la sua doppietta personale, trascinando l’Inter sul momentaneo 4-0 nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Venezia. Se il primo gol era stato frutto di potenza balistica, il secondo è un saggio di posizionamento facile facile: Davide Frattesi, schierato titolare a centrocampo, ha pennellato un cross perfetto dalla destra, permettendo al numero 9 di insaccare comodamente con un colpo di testa in tuffo da pochi passi. 🔗 Leggi su Internews24.com

doppietta thuram col brivido segna in tuffo in inter venezia poi fa preoccupare tutti per il colpo subito

© Internews24.com - Doppietta Thuram col brivido, segna in tuffo in Inter Venezia: poi fa preoccupare tutti per il colpo subito!

