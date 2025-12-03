Doppietta di Mbappé e un super Courtois | il Real stende l' Athletic e resta a -1 dal Barça

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre pareggi consecutivi in trasferta, i Blancos ritrovano la vittoria fuori casa vincendo 3-0 a Bilbao. Due gol e un assist per il francese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

