Dopo Roma ‘lista stupri’ nei bagni di un liceo anche a Livorno

(Adnkronos) – Una “lista stupri” con i nomi di due ragazze è stata trovata questa mattina su un muro nei bagni maschili del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, come riporta ‘Il Tirreno’. La dirigente scolastica l’ha fatta immediatamente cancellare e ha chiamato la polizia che ha avviato le indagini su chi possa essere stato l’autore . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

