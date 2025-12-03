Dopo Roma ‘lista stupri’ nei bagni di un liceo anche a Livorno

Ildifforme.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una “lista stupri” con i nomi di due ragazze è stata trovata questa mattina su un muro nei bagni maschili del liceo scientifico Vallisneri di Lucca, come riporta ‘Il Tirreno’. La dirigente scolastica l’ha fatta immediatamente cancellare e ha chiamato la polizia che ha avviato le indagini su chi possa essere stato l’autore . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

dopo roma 8216lista stupri8217 nei bagni di un liceo anche a livorno

© Ildifforme.it - Dopo Roma ‘lista stupri’ nei bagni di un liceo anche a Livorno

Approfondisci con queste news

Roma, blitz interforze dopo minaccia via social con un fucile al sindaco Gualtieri - Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dopo Roma 8216lista Stupri8217