Dopo l' amore su Facebook le sottrae 30mila euro a processo per circonvenzione d' incapace
E' accusato di aver approfittato di una ragazza con gravi disturbi della personalità e, con la scusa di allacciare con lei una relazione, le avrebbe sottratto quasi 30mila euro oltre a impossessarsi della vettura di lei. L'uomo, un 43enne difeso dall'avvocato Ilenia Campana, nella giornata di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rocio Morales, nuovo amore dopo la brusca fine con Bova? L'attrice frequenterebbe un manager cinquantenne Vai su X
Rocio Munoz Morales, nuovo amore dopo Raoul Bova: compare un uomo misterioso al suo fianco. Ecco chi è Vai su Facebook