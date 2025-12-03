Dopo l' amore su Facebook le sottrae 30mila euro a processo per circonvenzione d' incapace

E' accusato di aver approfittato di una ragazza con gravi disturbi della personalità e, con la scusa di allacciare con lei una relazione, le avrebbe sottratto quasi 30mila euro oltre a impossessarsi della vettura di lei. L'uomo, un 43enne difeso dall'avvocato Ilenia Campana, nella giornata di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it