Dopo i rumors sul misterioso diamante visto sull' anulare della popstar arriva la conferma | Miley Cyrus sposerà il batterista 27enne dei Liily Maxx Morando

L e voci questa volta erano vere: Miley Cyrus è ufficialmente fidanzata con il musicista Maxx Morando. Dopo quattro anni insieme, alcune fonti vicine hanno confermato a People che i due sono pronti a convolare a nozze. L’annuncio è arrivato proprio a poche ore di distanza da quando, sul red carpet della première di Avatar: Fire and Ash a Los Angeles, i fan più attenti hanno notato un dettaglio scintillante all’anulare sinistro di Miley: un anello d’oro e diamante che ha acceso immediatamente i rumors sulle nozze. https:x.comPopCravestatus1995745666757267847 L’anello da sogno di Miley Cyrus. Il gioiello, un pezzo su misura creato da Jacquie Aiche, presenta un diamante taglio cushion montato su una spessa fascia in oro giallo 14 carati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

