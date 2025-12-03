Lo scontro in diretta tv tra Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia e Marco Furfaro del Partito Democratico ha incendiato il dibattito sulle feste dell’Unità: non più solo rievocazione storica, ma terreno di battaglia ideologica, con Atreju al centro di una contesa sulla legittimità del confronto politico. Il tono è salito subito, senza mediazioni. A Agorà, programma di Rai 3, il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, ha rifiutato con sdegno il parallelo tra Atreju e le feste dell’Unità. “Atreju è nata da un gruppo di ragazzi che montavano la festa di notte da soli”, ha detto con enfasi, aggiungendo che “quest’anno prevediamo oltre mille interventi”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Donzelli (Fdi) attacca Furfaro (Pd) in diretta tv: “Alle vostre feste non si entra se non sei di corrente”