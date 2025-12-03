Donne e montagna | a Nebbiuno Anna Lina Molteni presenta Lo specchio verde

Venerdì 5 dicembre a Nebbiuno, alle ore 18, alla Terrazza Fassi si conclude la rassegna di incontri con le autrici dedicato al tema "Donne e montagna".La manifestazione è organizzata dal Comune di Nebbiuno con la collaborazione della Libreria la Feltrinelli point di Arona e la casa editrice. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

